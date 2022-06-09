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Хвиля спеки охопила південний захід США: температура повітря підніметься вище за 40 градусів

Хвиля спеки охопила південний захід США: температура повітря підніметься вище за 40 градусів

Київ • УНН

 • 198011 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Хвиля спеки охопила південний захід США починаючи з середи. Температура повітря сягнула вище 40 градусів за Цельсієм. Синоптики попередили мешканців, щоб вони залишалися вдома та уникали фізичних навантажень. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Прогнозується, що денні температури піднімуться значно вище 40 градусів за Цельсієм у південному Техасі, Аризоні, Центральній Каліфорнії та Західній Неваді до вечора неділі, повідомила Національна метеорологічна служба (NWS).

У середу вранці вона вже досягла 44 градусів у Феніксі і, як очікується, досягне 48 градусів у Лас-Вегасі до полудня. Опівдні в Долині Смерті зафіксували 50 градусів.

Метеослужба заявила, що екстремальна погода значно збільшить ймовірність захворювань, пов'язаних із спекою, особливо для людей, які працюють або беруть участь у заходах на свіжому повітрі, а також для тих, хто вживає алкоголь.

Чиновники охорони здоров'я в районах метро Лас-Вегаса та Фенікса відкрили холодильні станції в очікуванні спекотної погоди.

"Не допускайте зневоднення і ніколи не залишайте дітей і домашніх тварин у транспортних засобах без нагляду", - йдеться у твіті округу Кларк, штат Невада.

Heat will build across the southwest into this weekend with plenty of 100+ temps across the southwest and CA central valley. Cooler temperatures return next week as the heat surges eastward into the Plains.https://t.co/asAP108BNk pic.twitter.com/VHpi08J92t

— National Weather Service (@NWS) June 8, 2022

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