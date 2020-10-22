Кернес і Кучер виходять у другий тур на виборах мера Харкова - опитування

Якби вибори проходили найближчої неділі, Кернеса підтримали б 46,7%, а Кучера — 20,7% харків’ян, які збираються голосувати і визначилися з вибором.

Кандидат від партії “Опозиційна платформа — за життя” Олександр Фельдман може заручитися підтримкою 10% виборців. За Ігоря Черняка (Блок Світличної “Разом”) і Олега Абрамичева (Європейська солідарність) готові проголосувати по 3,5% харків’ян.

Рівень підтримки решти кандидатів у мери — менше 2%.

Щоб перемогти в першому турі, кандидат повинен набрати 50%+1 голос. Якщо ніхто з претендентів на посаду міського голови не демонструє такий результат, у другий тур виходять два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів.

Опитування проводилося незалежною маркетинговою компанією Content Dynamics з 19 по 20 жовтня методом особистого інтерв'ю. Було опитано 1200 респондентів старше 18 років, які постійно проживають у Харкові. Метод опитування - особисті інтерв'ю ("F2F") з використанням електронних носіїв (планшет). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,8% в 95% довірчому інтервалі.