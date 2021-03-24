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Канада ввела санкції проти дев'яти росіян у зв'язку зі "справою Навального"

Канада ввела санкції проти дев'яти росіян у зв'язку зі "справою Навального"

Київ • УНН

 • 14517 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Канада запровадила санкції проти дев’яти російських чиновників, причетних до отруєння і переслідування опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади, пише УНН.

Цитата

"Ставлення Росії до пана Навального продовжує демонструвати її нехтування верховенством права і готовність порушувати права свого народу. Придушення Росією мирних протестів і затримання понад 10 тисяч протестувальників підкреслює, що в країні триває практика проти опозиції і тих, кого вона вважає небезпечними", - йдеться в повідомленні.

Деталі

До санкційного списку потрапили:

директор ФСБ Олександр Бортніков;

глава ФСВП Олександр Калашников;

генпрокурор Ігор Краснов;

перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко;

глава управління адміністрації президента з внутрішньої політики Андрій Ярін;

заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов;

глава Росгвардіі Віктор Золотов;

повпред президента РФ в Сибіру Сергій Міняйло.

Людям, які потрапили під санкції, заморозять можливі рахунку в Канаді і заборонять займатися фінансовою діяльністю на території країни.

Раніше санкції проти Росії через ситуацію з Навальним ввели США і Євросоюз.

Що було раніше

2 лютого 2021 року московський суд замінив опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін у справі Ів Роше на реальний - 3,5 роки позбавлення волі в колонії загального режиму. Політику зарахують час, який він провів під домашнім арештом в 2014 році, і термін скоротиться до близько 2 років і 8 місяців.

17 січня 2021 року Навального затримали при проходженні прикордонного контролю в московському аеропорту Шереметьєво. За 16 годин до цього політик повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався і відновлювався від наслідків отруєння нервово-паралітичною речовиною Новачок.

У справі Ів Роше в 2014 році політику дали 3,5 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на п’ять років (потім його продовжили ще на рік) нібито через те, що він разом з братом Олегом переконав компанію Ів Роше укласти невигідну угоду.

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