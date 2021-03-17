Уряд погодив внесення змін до законопроекту про посилення захисту прав працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні погодив внесення змін до законопроекту щодо посилення захисту прав працівників. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата:
"Щойно ми підтримали законопроєкт, який імплементує найкращі європейські та світові практики", - написав Шмигаль.
Деталі
Згідно із законопроектом:
• з’явиться можливість укладати колективні трудові договори не лише між юридичною особою та колективом, а також між ФОПом та його працівниками;
• будь-які зміни в колективних трудових договорах будуть неможливі без ретельного пояснення та ознайомлення всіх працівників, що є конкретною директивою Європейського Союзу;
• посилюються права робітників у питаннях, які стосуються звільнення;
• низка положень будуть спрямовані на уникнення дискримінації людей під час прийому на роботу.
Доповнення
Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №5161, спрямований на врегулювання питання нестандартних форм зайнятості для осіб, які виконують роботу на непостійній основі, або фрілансерів. Текст законопроекту з'явився на сайті парламенту 1 березня.
Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні в четвер, 4 березня, ухвалила в цілому проект закону № 0958, що має зменшити тиск на бізнес з боку контролерів за дотриманням трудового законодавства.