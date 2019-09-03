Іспанський тренер "Динамо" очолив ФК "Олімпік"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін визначився із новим наставником клубу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Відтепер на чолі "Олімпіку" буде іспанський фахівець – Вісенте Гомес. Колишній асистент київського "Динамо" поставив підпис під контрактом з клубом терміном на один рік.
Ігор Климовський увійде до тренерського штабу Вісенте як його асистент, Антон Дяченко продовжить працювати з командою в якості тренера з фізпідготовки, а Микола Савченко зі своїм помічником Тимуром Чоларія будуть тренувати воротарів.
"Я тут, тому що це дуже цікава можливість для мене. Я побачив велике бажання президента запросити мене очолити "Олімпік" і його величезну любов до свого клубу, що не могло не підкупити мене. Я сповнений ентузіазму допомогти клубу подолати цей складний період. Не можу дочекатися початку роботи і знайомства з футболістами", - наголосив Гомес.
Відзначимо, що тренерську практику Гомес почав в 2000-му році отримавши в баскському клубі "Атлетик" (Більбао) свою першу групу хлопців з команди U-12. У наступні майже 14 років своєї професійної діяльності він очолював команди U-14, U-15, U-16, U-17, U-18 і U-19.
У сезоні 2006/07 Гомес був асистентом головного тренера Мане Пардо основної команди "Атлетика". З 2008 по 2011 роки він відповідав в клубі за аудіовізуальний і скаутський департамент. В цей же період Вісенте сприяв департаменту психології, розробивши навчальну програму для тренерського складу. З 2012-по червень 2014-го очолював клубну команду "Атлетика", яка виступала в третьому дивізіоні іспанського чемпіонату.
У липні 2014-го підписав річний контракт з київським "Динамо", ставши на чолі команд U-19 і U-21. Надалі працював асистентом головного тренера в першій команді "Динамо" з Сергієм Ребровим і Раулем Ріанчо до 2017-го року, коли колектив очолив Олександр Хацкевич.
Додамо, що у сезоні 2019/2020 спеціаліст повернувся в "Динамо" на посаду асистента головного тренера, де і працював до недавнього часу.