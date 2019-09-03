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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123471 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114995 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120936 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125817 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151158 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150726 просмотра

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Испанский тренер "Динамо" возглавил ФК "Олимпик"

Испанский тренер "Динамо" возглавил ФК "Олимпик"

Киев  •  УНН

 • 9587 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин определился с новым наставником клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Теперь во главе "Олимпик" будет испанский специалист - Висенте Гомес. Бывший ассистент киевского "Динамо" поставил подпись под контрактом с клубом сроком на один год.

Игорь Климовский войдет в тренерский штаб Висенте как его ассистент, Антон Дьяченко продолжит работать с командой в качестве тренера по физподготовке, а Николай Савченко со своим помощником Тимуром Чолария будут тренировать вратарей.

"Я здесь, потому что это очень интересная возможность для меня. Я увидел большое желание президента пригласить меня возглавить" Олимпик "и его огромную любовь к своему клубу, что не могло не подкупить меня. Я полон энтузиазма помочь клубу преодолеть этот сложный период. Не могу дождаться начала работы и знакомства с футболистами", - отметил Гомес.

Отметим, что тренерскую практику Гомес начал в 2000 году получив в баскском клубе "Атлетик" (Бильбао) свою первую группу ребят из команды U-12. В последующие почти 14 лет своей профессиональной деятельности он возглавлял команды U-14, U-15, U-16, U-17, U-18 и U-19.

В сезоне 2006/07 Гомес был ассистентом главного тренера Мане Пардо основной команды "Атлетико". С 2008 по 2011 годы он отвечал в клубе за аудиовизуальное и скаутский департамент. В этот же период Висенте способствовал департамента психологии, разработав учебную программу для тренерского состава. С 2012-по июнь 2014 года возглавлял клубную команду "Атлетика", которая выступала в третьем дивизионе испанского чемпионата.

В июле 2014-го подписал годичный контракт с киевским "Динамо", став во главе команд U-19 и U-21. В дальнейшем работал ассистентом главного тренера в первой команде "Динамо" с Сергеем Ребровым и Раулем Рианчо до 2017 года, когда коллектив возглавил Александр Хацкевич.

Добавим, что в сезоне 2019/2020 специалист вернулся в "Динамо" на должность ассистента главного тренера, где и работал до недавнего времени.

Украинские Национальные Новости

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