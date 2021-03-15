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Індія планує заборонити криптовалюти - ЗМІ

Індія планує заборонити криптовалюти - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Уряд Індії готує законопроект, що забороняє криптовалюту в країні, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника. За даними агентства, документ передбачає кримінальну відповідальність за зберігання, випуск, отримання, торгівлю і передачу цифрових грошей, пише УНН.

Деталі

У разі введення законопроекту власники криптовалюту отримають шість місяців на ліквідацію своїх активів. В іншому випадку будуть стягуватися штрафи. Індія може стати першою великою економікою, яка зробить обіг криптовалют незаконним.

Перша інформація про те, що влада Індії готує закон, який забороняє торгівлю криптовалюту, з’явилася в минулому році. Джерела Bloomberg повідомляли, що уряд країни не зацікавлений в трейдингу, однак розвиватиме сферу блокчейну.

Контекст

В Індії скасували директиву Резервного банку (RBI) про заборону підзвітним організаціям надавати банківські послуги криптовалютним компаніям. Через це правило багато місцевих біржі і стартапи були змушені закритися або передислокуватися в іншу країну. Тепер Верховний суд розглянув звернення представників блокчейн-індустрії і погодився з їхніми доводами, пише Bloomberg.

Влітку минулого року суд розкритикував центробанк за введення заборони. Регулятор повинен був обґрунтувати своє рішення щодо обмеження діяльності підприємств, пов’язаних з цифровими грошима. Правило діяло з квітня 2018 року.

Також в червні 2019 р. робоча група уряду Індії запропонувала ввести повну заборону на цифрові гроші. Серед можливих санкцій за майнінг, зберігання, продаж, передачу і випуск криптовалюта передбачається штраф у 3,6 млн доларів і тюремний термін до 10 років. Тепер цю пропозицію розглядає Верховний суд.

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