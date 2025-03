Ілону Маску не можуть визначити, чи хворий він на COVID-19

"Коїться щось вкрай сумнівне. Сьогодні мав перевірку на COVID-19 чотири рази. Два тести дали негативний результат, два - позитивний. Та ж машина, той же тест, та ж медсестра. Експрес-тест на антиген від BD", - написав Маск.

Нагадаємо, у США днями було зафіксовано черговий добовий рекорд за кількістю заражень COVID-19.

Додамо, за даними ресурсу Worldometer, який відслідковує поширення коронавірусу, у світі зафіксовано вже 53,1 млн випадків COVID-19, при цьому близько 1,3 млн людей померли, понад 37,2 млн одужали, а понад 14,5 млн - хворіють наразі.

США - на першій сходинці за кількість випадків коронавірусної хвороби - загалом понад 10,87 млн, з понад 248 тис. смертей.

