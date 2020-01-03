Гончарук: за повідомленнями на гарячу лінію уряду припинено діяльність 15 гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. За повідомленнями на урядову гарячу лінію у період з 27 грудня 2019 року правоохоронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів. Про це написав у своєму Telegram-каналі Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Наш уряд має чітку мету — побороти нелегальні "чорні" та "сірі" ринки, які шкодять економіці України. Це вкрай необхідно для її зростання та розвитку. За повідомленнями на урядову гарячу лінію з 27 грудня 2019-го року правоохоронці припинили діяльність 15-ти нелегальних гральних закладів, які спробували поновити свою роботу", - написав очільник уряду.
Він нагадав, що дзвінки на урядову гарячу лінію за номером 1545 — безкоштовні та подякував всім українцям за звернення.
Нагадаємо, 27 грудня Кабмін створив урядову гарячу лінію, для повідомлень про поновлення роботи гральних залів.
Як повідомляв УНН, за інформацією Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, в Україні за один день закрили понад 5300 нелегальних гральних залів.