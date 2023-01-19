Голова BlackRock заявив, що інвестори готові "затопити" Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Глава американської компанії з управління активами BlackRock заявив у четвер, що західні інвестори "затоплять" Україну після війни, і країна може стати "маяком сили капіталізму для решти світу". Про це інформує AFP, передає УНН.
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Ларрі Фінк, один із найвпливовіших інвесторів у світі, заявив на заході, присвяченому Україні, в Давосі, що, за його оцінками, країні знадобиться 750 мільярдів доларів на відновлення та допомогу, "якщо війна припиниться відносно скоро".
"Емоційно я вірю, що ті, хто справді вірить у капіталістичну систему, наповнять Україну капіталом", - додав Фінк.
"І я не говорю про благодійність. Буде багато благодійності. Я дійсно говорю про те, що якщо ми зможемо відновити Україну, вона може стати маяком для решти світу сили капіталізму", - зазначив підприємець.
Він сказав, що розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, щоб висловити зацікавленість його фірми щодо участі у відновлювальних роботах.
Фінк додав, що сказав Зеленському, що "якщо ви нас наймете, ми не створюватимемо нових олігархів, але ми створимо нову Україну".
Додамо
У вересні Світовий банк оцінив потреби України в реконструкції у 349 мільярдів доларів, але представник банку заявив, що цього року цю цифру буде переглянуто у бік збільшення.