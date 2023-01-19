Глава BlackRock заявил, что инвесторы готовы "затопить" Украину

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Ларри Финк, один из самых влиятельных инвесторов в мире, заявил на мероприятии, посвященном Украине, в Давосе, что, по его оценкам, стране понадобится 750 миллиардов долларов на восстановление и помощь, "если война прекратится относительно скоро".

"Эмоционально я верю, что те, кто действительно верит в капиталистическую систему, наполнят Украину капиталом", - добавил Финк.

"И я не говорю о благотворительности. Будет много благотворительности. Я действительно говорю о том, что если мы сможем восстановить Украину, она может стать маяком для остального мира силы капитализма", - отметил предприниматель.

Он сказал, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выразить заинтересованность его фирмы в участии в восстановительных работах.

Финк добавил, что сказал Зеленскому, что "если вы нас наймете, мы не будем создавать новых олигархов, но мы создадим новую Украину".

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В сентябре Всемирный банк оценил потребности Украины в реконструкции в 349 миллиардов долларов, но представитель банка заявил, что в этом году эта цифра будет пересмотрена в сторону увеличения.