Гол Роналду врятував "Реал" від поразки у грі чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Мадридський “Реал” на своєму полі зіграв внічию з “Атлетіком” з Більбао в матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт “галактікос”.
Вже у дебюті зустрічі футболіст команди з Більбао потурбував володіння “Реалу” ударом з гострого кута ближньої дистанції — Кейлор Навас зреагував на постріл. “Реал” відповів пострілом у поперечину у виконанні Кріштіану Роналду після чого відбулося взяття воріт мадридців. Іньякі Вільямс підсік м’яч і перекинув Наваса.
У другій половині баталії Гарсія був близьким аби подвоїти рахунок, але його спроба прийшлася на поперечину. Натомість наприкінці баталії удар Лука Модріча з-за меж карної зони та підставлянням ноги Роналду призвело до голу португальця — 1:1.
Зауважимо, що за п’ять турів до кінця чемпіонату “Реал” відстає від “Барселони” на 15 очок, а також на три бали від мадридського “Атлетіко”.