Глава МВС ФРН попередив Меркель про загрозу розпаду коаліції в разі його звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Глава МВС ФРН, голова баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) Хорст Зеехофер попередив канцлера Ангелу Меркель про загрозу розпаду правлячої коаліції в разі його звільнення через розбіжності з питання протидії нелегальній міграції. Про це повідомляє УНН з посиланням на його інтерв’ю газеті Passauer Neue Presseе.
“Я голова ХСС, однієї з трьох партій, що утворюють коаліцію, і я дію при повній підтримці моєї партії”, — заявив він в інтерв’ю. “Якби у відомстві федерального канцлера були незадоволені роботою міністра внутрішніх справ, то потрібно було б розпустити коаліцію”, — сказав Зєєхофер.
“Було б світовою прем’єрою, якби звільнили міністра, який турбується за безпеку і порядок у своїй країні”, — вважає він. “ХСС тут бореться за свої переконання, це важливіше, ніж пости”, — додав Зєєхофер.
Як повідомляв УНН, глава німецького Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Масен звинуватив у нещодавній масштабній кібератаці на електромережі та енергетичні компанії Росію.