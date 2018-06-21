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Глава МВС ФРН попередив Меркель про загрозу розпаду коаліції в разі його звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Глава МВС ФРН, голова баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) Хорст Зеехофер попередив канцлера Ангелу Меркель про загрозу розпаду правлячої коаліції в разі його звільнення через розбіжності з питання протидії нелегальній міграції. Про це повідомляє УНН з посиланням на його інтерв’ю газеті Passauer Neue Presseе.

“Я голова ХСС, однієї з трьох партій, що утворюють коаліцію, і я дію при повній підтримці моєї партії”, — заявив він в інтерв’ю. “Якби у відомстві федерального канцлера були незадоволені роботою міністра внутрішніх справ, то потрібно було б розпустити коаліцію”, — сказав Зєєхофер.

“Було б світовою прем’єрою, якби звільнили міністра, який турбується за безпеку і порядок у своїй країні”, — вважає він. “ХСС тут бореться за свої переконання, це важливіше, ніж пости”, — додав Зєєхофер.

Як повідомляв УНН, глава німецького Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Масен звинуватив у нещодавній масштабній кібератаці на електромережі та енергетичні компанії Росію.

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