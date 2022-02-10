Генсек НАТО надіслав Москві лист із пропозиціями щодо діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з пропозицією продовжити діалог у межах Ради Росія-НАТО. Про це Генсек заявив на спільному з британським прем'єром брифінгу у четвер у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні вранці я надіслав листа міністру закордонних справ Лаврову, в якому повторив своє запрошення Росії продовжити наш діалог у межах серії зустрічей у Раді Росія-НАТО, щоб знайти дипломатичний шлях уперед”, — сказав Столтенберг.
Деталі
За його словами, у НАТО готові вислухати побоювання Росії та обговорити шляхи збереження та зміцнення основних принципів європейської безпеки.
“Ми запропонували взаємні брифінги з навчань та ядерної політики, способи підвищення прозорості та зниження ризиків у військовій діяльності, зниження космічних та кіберзагроз, серйозний контроль над озброєннями, включаючи ядерну зброю та ракети середньої та малої дальності наземного базування. Ці сфери є порядком денним для конструктивного діалогу”, — сказав Генсек Альянсу.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.