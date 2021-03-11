Гандбол: збірна України завоювала першу перемогу у відборі на Євро-2022

Деталі

Збірна України з гандболу провела перший поєдинок у 2021 році. Після двох матчів проти Росії, в яких українська команда набрала лише 1 очко, на жовто-синіх очікувала збірна Фарерських островів.

“Жовто-блакитні” святкували виграш з різницею в чотири бали — 25:21.

Статистика

Україна: Терехов, Комок; Буйненко 1, Акіменко 7, Кириленко 1, Денисов 1, Садовий 2, Дорощук, Жук, Донцов 3, Горіга 4, Бурзак 1, Захаров, Міноцький 2, Кубатко, Ільченко 3.

Доповнення

У фінальну частину гандбольного Євро-2022 вийдуть по дві найкращі збірні групи, а також чотири найкращі збірні, що займуть треті місця.