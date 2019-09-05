Футболіст "Шахтаря" потрапив до числа найшвидших гравців Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Один із лідерів "Шахтаря" потрапив до десятки кращих футболістів минулорічної Ліги чемпіонів за розвинутою швидкістю в матчі, повідомляє УНН з посиланням на Squawka.
Півзахисник "гірників" Тайсон" набрав швидкість в 33,3 км/год в матчі проти "Хоффенхайма", і обійняв восьмий рядок.
Найбільша швидкість була зафіксована у захисника "Ліверпуля" Вірджіла ван Дейка (34,5 км/год), яку він розвинув у першому півфінальному матчі проти "Барселони". За ним розмістився Лерой Сане – 34,4, Кайл Волкер – 34,2 та Гарет Бейл – 33,8.
Нагадаємо, що кращим футболістом сезону по версії став Вірджел ван Дейк.