Футболист "Шахтера" попал в число самых быстрых игроков Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Один из лидеров "Шахтера" попал в десятку лучших футболистов прошлогодней Лиги чемпионов с развитой скоростью в матче, сообщает УНН со ссылкой на Squawka.
Полузащитник "горняков" Тайсон "набрал скорость в 33,3 км/ч в матче против "Хоффенхайма", и занял восьмую строчку.
Максимальная скорость была зафиксирована в защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка (34,5 км/ч), которую он развил в первом полуфинальном матче против "Барселоны". За ним разместился Лерой Сане - 34,4, Кайл Уолкер - 34,2 и Гарет Бэйл - 33,8.
Напомним, что лучшим футболистом сезона по версии стал Вирджел ван Дейк.