ФК "Динамо" обіграв "Олімпік" та наблизився до "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Київське “Динамо” у грі з донецьким “Олімпіком” здобуло четверту поспіль звитягу в чемпіонаті України, повідомляє кореспондент УНН.
Єдиний м’яч у поєдинку 11-го туру чемпіонату України забив Микола Морозюк, який забив ефектний гол зі штрафного. Українець направив м’яч у ближній кут воріт. Ігровий снаряд потрапив до поперечини і від неї влетів у сітку.
У другому таймі голкіпер гостей Махновський був на висоті. Він двічі парирував гострі удари Циганкова та спробу Шапаренка — 1:0.
Відзначимо, що “біло-сині” набрали 26 очок і на відстань двох балів наблизилися до лідера турніру “Шахтаря”.
Додамо також, у наступному турі команда Хацкевича в гостях змагатиметься із “Ворсклою”.