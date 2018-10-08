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Фінальні матчі Відкритого чемпіонату України серед Героїв АТО з футболу пройдуть у Харкові

Фінальні матчі Відкритого чемпіонату України серед Героїв АТО з футболу пройдуть у Харкові

Київ • УНН

 • 7046 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. 15 та 16 жовтня у Харкові відбудуться фінальні матчі відкритого чемпіонату України серед Героїв АТО. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

"Матчі пройдуть у Харкові на стадіоні Харківського національного університету внутрішніх справ", - повідомили у ФФУ.

Жеребкування півфінальних пар фінальної частини Відкритого чемпіонату України серед Героїв АТО відбулося днями, у приміщенні ФФУ. Суперників визначав знаменитий вітчизняний футболіст, заслужений майстер спорту, перший віце-президент ФФУ Олег Протасов, розповіли у Федерації.

За даними ФФУ, 15 жовтня у півфіналі зустрінуться ФК "Гепард" (Запоріжжя) — ФК "Армія" (Київ) (початок — о 15.00) та ФК "Леви" (Львів) — ФК "Кропивницький" (16.30)

"16 жовтня відбудеться матч за 3-є місце (початок — о 9.30), а фінальний поєдинок турніру розпочнеться цього ж дня об 11.00. Далі — церемонія нагородження, а ввечері для всіх учасників чемпіонату приємний сюрприз — перегляд матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Чехії на ОСК "Металіст", - розповіли у ФФУ.

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Також, у Федерації нагадали, що перший Відкритий чемпіонат України серед Героїв АТО стартував 20 квітня 2018 року. Участь у чемпіонаті взяли команди-представники сектору безпеки та оборони України.

"41 учасник був розділений на п’ять груп за географічним принципом, матчі групового етапу за двоколовою системою тривали до 29 вересня. 4 жовтня найкращі 12 колективів за підсумками групового етапу провели ще один змагальний раунд, на якому визначили чотирьох фіналістів", - нагадали у ФФУ.

Нагадаємо, як писав УНН, сьогодні стартував тренувальний збір національної збірної з футболу.

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