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Фін Райкконен вперше за п'ять років став переможцем Гран-Прі "Формули-1"

Київ • УНН

 • 7749 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На автодромі в Остіні завершились перегони Гран-прі “Формули-1” в США, де перемога дісталася пілоту “Феррарі” Кімі Райкконена, повідомляє УНН із посиланням на сайт змагань.

Другим фінішував Макс Ферстаппен з “Ред Булла”, що стартував з 18-ї позиції і поступився чемпіонові 1,281 с. Трійку замкнув британець Льюїс Хемілтон з “Мерседеса”, який відклав можливий виграш п’ятого чемпіонського титулу до наступних етапів, так як його найближчий суперник німець Себастьян Феттель фінішував в США четвертим.

Варто зазначити, що для 39-річного фіна ця перемога стала 21-ю в кар’єрі. В останній раз Райкконен перемагав на етапі “Формули-1” в 2013 році в Австралії.

Додамо, що 19-й етап сезону пройде в Мексиці 28 жовтня.

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