Енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключили до енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні, 28 листопада 2016 року о 00:53 енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключили до енергомережі. Про це УНН повідомили у прес-службі Енергоатому.
Сьогодні 28 листопада 2016 року о 00:53 енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після проведення середнього планового ремонту.
Нагадаємо, 9 жовтня о 4:58 енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового середнього ремонту.