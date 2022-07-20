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Ексдержсекретар США Кіссінджер: європейські лідери не розуміють поставлених перед ними задач

Ексдержсекретар США Кіссінджер: європейські лідери не розуміють поставлених перед ними задач

Київ • УНН

 • 289842 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Колишній держсекретар Сполучених Штатів Генрі Кіссінджер розкритикував нинішніх європейських лідерів, а саме президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца. У інтерв'ю Bloomberg він заявив, що вони "не мають орієнтирів та розуміння поставлених перед ними задач", інформує УНН.

Деталі

На противагу Шольцу та Макрону колишній держсекретар навів у приклад першого канцлера ФРН Конрада Аденауера (1949-1963) та першого президента Франції Шарля де Голля (1959-1969), які "виконали свої ролі".

Окрім того, Кіссінджер сказав, що геополітика сьогодні вимагає "ніксонівської гнучкості" (37-ий президент США Річард Ніксон), щоб допомогти розрядити конфлікти між США та Китаєм, а також між росією та рештою Європи. Він зауважив, що Ніксон був "дуже хорошим зовнішньополітичним президентом".

Колишній держсекретар також додав, що Китай не повинен стати "глобальним гегемоном", а нинішньому президенту Сполучених Штатів Джо Байдену потрібно остерігатися втручанню внутрішньої політики у "важливість розуміння незмінності Китаю".

Цитата

"На Байдена та попередні адміністрації надто сильно вплинули внутрішні аспекти погляду на Китай. Звичайно, важливо запобігти гегемонії Китаю чи будь-якої іншої країни", - сказав він.

Раніше

Кіссінджер висловився на тему війни рф проти України, заявивши, що Київ нібито повинен піти на поступки москвіф.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву колишнього держсекретаря США і нагадав йому, як у 1938 році його родина рятувалася з нацистської Німеччини.

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