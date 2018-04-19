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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Екс-посол США наголосив на важливості розмінування Донбасу для роботи миротворців

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. На сьогодні потрібно спрямувати серйозні зусилля для розмінування території Донбасу для того для того, аби не була ускладнена робота миротворчої місії. Таку думку висловив колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру ім. Патрічіу Джон Гербст під час неформальної парламентської мінської платформи, слова якого наводить перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.

Екс-посол США наголосив на важливості розмінування Донбасу для роботи миротворців

За словами першого віце-спікера, під час зустрічі з послом Джоном Гербстом обмінялися думками перспектив і концепції миротворчої місії на Донбасі та її мандату.

“Посол Гербст займає позицію, що потрібно посилювати санкції проти РФ до повного поновлення територіальної цілісності і суверенітету України. На жаль, на сьогодні зловживання правом вето з боку РФ в Радбезі ООН ускладнює прийняття будь- якої резолюції , але дуже важливо продовжувати роботу з партнерами щодо можливості впровадження місії”, — написала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За чотири роки донори виділили на розмінування Донбасу 26 млн доларів

Геращенко підкреслила, що Гербст звернув особливу увагу на необхідність широкого мандату для місії і перехідної адміністрації, також на необхідності серйозних зусиль з розмінування, оскільки невиконання цієї передумови ускладнить роботу миротворців.

Раніше керівник Антитерористичної операції Михайло Забродський заявив, що розмінування території Донецької та Луганської областей після повного припинення бойових дій може тривати від 10 до 20 років

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