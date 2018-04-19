Екс-посол США наголосив на важливості розмінування Донбасу для роботи миротворців

КИЇВ. 19 квітня. УНН. На сьогодні потрібно спрямувати серйозні зусилля для розмінування території Донбасу для того для того, аби не була ускладнена робота миротворчої місії. Таку думку висловив колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру ім. Патрічіу Джон Гербст під час неформальної парламентської мінської платформи, слова якого наводить перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.