Двоє українських клубів не змогли пробитися в чвертьфінал Кубку Європи ФІБА

Деталі

Перша чверть матчу “Прометей” — “Монс” (Бельгія) залишилася в активі українського клубу за який двома дальніми точними кидками відзначився колишній баскетболістом клубу НБА “Мілуокі Бакс” Рашад Вон — 23:13. Наступні дві чверті “Прометей” комфортно ввів з 10-ма очками переваги, але в заключній бельгійці виступили настирливо, агресивно та почали влучати дальні спроби із високим відсотком, як наслідок “Промете” випустив перемогу — 81:88.

В українського клубу відзначимо 14 очок Майєрса, 13 Еванса, 12 Рашада Вона.

Примітно, що “Монс” є лідером групи В чемпіонату Бельгії з баскетболу.

Варто відзначити, що в іншому поєдинку чинний чемпіон України “Дніпро” також вигравав протягом перших 15 ігрових хвилин проти румунської “Ораді”, потім дав їм змогу вирватися вперед та зазнав фіаско — 72:78.

Доповнення

Останній представник від України “Київ-Баскет” проведе свій матч із ізраїльським “Іроні” завтра.