Двоє футболістів "Карпат" заразилися коронавірусом

Інфікованими виявилися голкіпер Валентин Горох та нападник Костянтин Бичек. Після отримання даних, обох гравців миттєво було ізольовано від команди.

Також сказано, що усі інші футболісти, тренери та персонал здорові та готові до поєдинку проти ФК "Поділля", який проходить в рамках Другої ліги України.

Нагадаємо, що "Карпати" пропускали кілька матчів УПЛ минулого сезону через спалах коронавірусу у команді.