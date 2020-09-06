Двое футболистов "Карпат" заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Согласно последнему тестированию на коронавирус, двое игроков львовских "Карпат" получили положительные результаты. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
Инфицированными оказались голкипер Валентин Горох и нападающий Константин Бычек. После получения данных, обое игроков мгновенно были изолированы от команды.
Также сказано, что все остальные футболисты, тренеры и персонал здоровы и готовы к поединку против ФК "Подолья", который проходит в рамках Второй лиги Украины.
Напомним, что "Карпаты" пропускали несколько матчей УПЛ прошлого сезона из-за вспышки коронавируса в команде.