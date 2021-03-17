Двійник-шахрай нардепа Євгенії Кравчук із Міссурі закликає інвестувати в криптовалюту

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Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції “Слуга народу” поділилась у Facebook публікацією, де повідомляє про інтернет-шахрайство. Вона опублікувала скріни профільної сторінки жінки із Міссурі на ім’я Bayona Alisa і заявила, що ця особа закликала людей інвестувати у криптовалюту. Все б нічого, але на фотографіях Аліса виглядає точно так само як і Євгенія, а точніше використовує світлини Євгенії.

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“Що ж, знайомтесь, це пані Bayona Alisa з Міссурі. На своїй сторінці вона активно пропонувала дописувачам інвестувати в криптовалюти. Де саме — звісно, Аліса підкаже окремо. Можна було б і посміятися, але я розумію, що є люди, які дійсно повірять у цю історію з картинками і фотографіями та віддадуть, цілком можливо, останні заощадження. Найменше мені б хотілося бути причетною до шахрайства, навіть опосередковано. На щастя, адміністрація Фейсбук зреагувала на скарги дуже швидко і фейковий акаунт вже заблоковано. За що їм щиро вдячна”, — написала нардеп.

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Євгенія Кравчук закликала громадян бути уважними аби не піддаватися впливу інтернет-шахраїв та не надсилати гроші “рандомним знайомим у соцмережах”.