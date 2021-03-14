Дубль Бензема врятував “Реал” від чергової втрати очок в Ла Лізі

Деталі

У Мадриді господарі домінували на полі (66 відсотків володіння м’ячем, 17 проти 3-х ударів, 6:1 за кутовими), але потрапили у скрутне становище на 61 хвилині через пропущений м’яч від Кальво. Проте рятівником для “галактікос” виявився француз Карім Бензема, який відзначився на 73 і 90 + 1-й хвилинах — 2:1.

В іншому протистоянні туру “Алавес” у меншості розписав мирову із “Кадісом” (1:1).

Доповнення

“Реал” піднявся на друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 57 очок, і перервав серію із двох нічиїх поспіль. “Ельче” залишається на 17-му рядку (24 бали).