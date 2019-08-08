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ДТЕК наголосив на законності та економічній обґрунтованості методики ціноутворення на енергоносії за принципом імпортного паритету

ДТЕК наголосив на законності та економічній обґрунтованості методики ціноутворення на енергоносії за принципом імпортного паритету

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) надіслало повідомлення про підозру співробітникам ДТЕК. В компанії вважають, що жодної обґрунтованої причини для подібних слідчих дій немає, а підозри слідства безпідставні. Про це компанія повідомила на офіційному веб-сайті, передає УНН.

"Порядок, щодо якого мають претензії слідчі органи, визначив прозорі правила роботи на оптовому ринку електричної енергії, які раніше були відсутні, а рішення щодо правил роботи приймалися державними органами суб’єктивно. Доцільність використання принципу імпортного паритету та відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практикам європейських держав була підтверджена численними міжнародними експертизами, результати яких мають бути враховані. Зокрема, експерти підтверджують коректність застосування принципу імпортного паритету, прив’язку цін на енергетичне вугілля в Україні до європейських індексів, коректність включення витрат на логістику тощо. Дослідження показують відсутність надприбутків як у вугільному секторі, так і для української теплової генерації. Використання принципу імпортного паритету при встановленні ціни на енергоносії – вимога МВФ та інших кредиторів України. Але, на відміну від стрімкого зростання цін на газ, тарифи на електроенергію для населення незмінно залишаються найнижчими в Європі".

Як зазначено в повідомленні, співробітники ДТЕК вже надали НАБУ необхідні документи та відповіли за запитання.

"Під час взаємодії з державними органами співробітники ДТЕК завжди дотримувались норм ділової етики. Компанія брала активну участь у запровадженні реформи на ринку електричної енергії задля встановлення рівних та прозорих правил роботи для всіх учасників. Звинувачення слідчого органу щодо некоректної поведінки співробітників ДТЕК під час взаємодії з державними органами влади ми вважаємо безпідставними та необґрунтованими. Компанія буде вживати всіх законних заходів щодо захисту честі та гідності співробітників ДТЕК. В компанії наголошують на необхідності всебічного і об’єктивного розслідування, яке, врешті, припинить спекуляції навколо методики ціноутворення на енергетичне вугілля".

У ДТЕК зазначають, що працюють в рамках законодавчого поля України та дотримується міжнародних стандартів з комплаенс-етики.

"Компанія - найбільший інвестор, платник податків та працедавець України. У 2018 році капітальні інвестиції ДТЕК склали 20 млрд гривень, податкові відрахування - 26 млрд гривень. Лише у вугільну галузь за весь час існування компанія інвестувала 3,5 млрд доларів, що дозволило збільшити видобуток вугілля більше ніж у 2 рази, забезпечити генерацію українським вугіллям та уникнути відключень електроенергії", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість української методології ціноутворення на вугілля.

"Вибір маркерної ціни є правильним, індекс API-2 є прозорим і відповідає показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні", - йдеться в прес-релізі Euracoal, опублікованому на її веб-сайті 21 вересня 2018 року.

Законність та економічна обґрунтованість формули "Роттердам+" підтверджена експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У грудні 2017 року експертиза була призначена судом. Експертиза підтвердила обґрунтованість формули, а також установила, що методика розрахунку була законною. Формула є наслідком Директиви ЄС 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року, договору про членство України в Енергетичному співтоваристві, Угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендацій Антимонопольного комітету України від 17 вересня 2015 року.

Директор Інституту економіки і прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць в інтерв’ю газеті "Україна молода" стверджував - проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вугледобувні підприємства отримували надприбуток в результаті використання формули "Роттердам+".

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