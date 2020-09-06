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Другий українець за сезон: Григорчук очолив лідера футбольного чемпіонату Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Другий наставник з України за сезон виявився на чолі солігорського "Шахтаря". Ним виявився Роман Григорчук, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Другий українець за сезон: Григорчук очолив лідера футбольного чемпіонату Білорусі

Григорчук через деякий час замінив на чолі команди іншого представника України Юрія Вернидуба, який працював з колективом з початку сезону і привів клуб до першого місця у першості Білорусі — 43 очки в 22 зіграних поєдинках.
У тренерський штаб Григорчука увійшли: Михайло Савка (старший тренер), Андрій Глущенко (тренер воротарів) і Анатолій Коротя (тренер-аналітик).

Григорчук починав тренерську роботу на чолі латвійського ФК “Дінабург”. Далі тренував “Вентспілс”, з яким тричі ставав чемпіоном Латвії (2006, 2007, 2008), двічі вигравав Кубок країни (2005, 2007) і виходив у груповий етап Ліги Європи (2009/10). Мав досвіду тренування запорізького “Металургу” і одеського “Чорноморця”.

Наступним місцем роботи українця була “Габала”. За час його перебування біля керма азербайджанський клуб двічі ставав “срібним” (2016/17, 2017/18) і двічі бронзовим (2014/15, 2015/16) призером чемпіонату країни, два рази виходив у фінал Кубка Азербайджану (2016/17 2017 / 18) і двічі виходив у груповий етап Ліги Європи (2015/16, 2016/17).

Також додамо, останнім місцем роботи Григорчука стала “Астана” з якою вигравав чемпіонат Казахстану (2018, 2019), Суперкубок (2019).

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