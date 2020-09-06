Второй украинец за сезон: Григорчук возглавил лидера футбольного чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Второй наставник из Украины за сезон оказался во главе солигорского "Шахтера". Им оказался Роман Григорчук, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Григорчук через некоторое время заменил во главе команды другого представителя Украины Юрия Вернидуба, который работал с коллективом с начала сезона и привел клуб к первому месту в первенстве Беларуси — 43 очка в 22 сыгранных поединках.
В тренерский штаб Григорчука вошли: Михаил Савка (старший тренер), Андрей Глущенко (тренер вратарей) и Анатолий Коротя (тренер-аналитик).
Григорчук начинал тренерскую работу во главе латвийского ФК “Динабург”. Далее тренировал “Вентспилс”, с которым трижды становился чемпионом Латвии (2006, 2007, 2008), дважды выигрывал Кубок страны (2005, 2007) и выходил в групповой этап Лиги Европы (2009/10). Имел опыт тренировки запорожского “Металлурга” и одесского “Черноморца”.
Следующим местом работы украинца была “Габала”. За время его пребывания у руля азербайджанский клуб дважды становился “серебряным” (2016/17, 2017/18) и дважды бронзовым (2014/15, 2015/16) призером чемпионата страны, два раза выходил в финал Кубка Азербайджана (2016/17 2017 / 18) и дважды выходил в групповой этап Лиги Европы (2015/16, 2016/17).
Также добавим, последним местом работы Григорчука стала “Астана”, с которой он выигрывал чемпионат Казахстана (2018, 2019), Суперкубок (2019).