Дрес-код до ЧС-2018: у соцмережі висміяли образ Путіна

“Хтось скаже Путіну, що він виглядає так, ніби одягнений в пухнастий ліфчик? Думаю, ні”, — написав користувач з нік-неймом Scott Ramsay.

“Офіційний дрес-код Чемпіонату світу з футболу в Росії 2018: пухнасті бюстгальтери”, — пише Peperami Animal.

“Нарешті президент Путін підтримав ЛГБТК спільноту, надягши хутряний бюстгальтер на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018”, — зазначив юзер Aneurin Glyndwr.

Як повідомляв УНН, бойкот чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Велика Британія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідин мундіалю за певних обставин канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон.

