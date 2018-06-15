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Дрес-код до ЧС-2018: у соцмережі висміяли образ Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. На відкритті Чемпіонату світу з футболу 2018, який проходить в Росії під час виступу президента РФ Володимира Путіна складалось враження, що він стоїть в "пухнастому ліфчику". Обман зору створювали мікрофони із вентиляторами, що стояли перед російським лідером. Не звернути увагу на курйозний випадок не змогли користувачі соцмережі Twitter, передає УНН.

“Хтось скаже Путіну, що він виглядає так, ніби одягнений в пухнастий ліфчик? Думаю, ні”, — написав користувач з нік-неймом Scott Ramsay.

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“Офіційний дрес-код Чемпіонату світу з футболу в Росії 2018: пухнасті бюстгальтери”, — пише Peperami Animal.

“Нарешті президент Путін підтримав ЛГБТК спільноту, надягши хутряний бюстгальтер на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018”, — зазначив юзер Aneurin Glyndwr.

Як повідомляв УНН, бойкот чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Велика Британія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідин мундіалю за певних обставин канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон.

Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v

— Scott Ramsay (@therealstatto) 14 июня 2018 г.

Official #WorldCupRussia2018 dress code: furry bras. pic.twitter.com/2qkKu0uyDJ

— Peperami Animal (@Peperami) 14 июня 2018 г.

++ BREAKING ++ At last President Putin embraces the #LGBTQ community by sporting a furry bra at the #WorldCup2018 opening ceremony pic.twitter.com/74rLywty3m

— Aneurin Glyndwr ⚇ (@omattb) 14 июня 2018 г.

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