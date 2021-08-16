Дощі в Японії забрали життя двох дітей

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На великих частинах Японії, зокрема на острові Кюсю, спостерігалося рекордна кількість опадів, що спричиняло розлив річок та викликало зсуви.

Пожежник, який патрулював територію в Окая, префектура Нагано, викликав швидку допомогу, побачивши будинок, наповнений ґрунтом та піском, і людей в ньому. За даними місцевої пожежної частини, п’ятеро з восьми людей, які перебували в будинку на той момент, були доставлені в лікарню.

Троє з них - 41-річна Юкі Макібучі та її сини 12-річна Харукі та 7-річна Наокі - пізніше були підтверджені мертвими. Хлопчик-підліток та чоловік віком 40 років, які також були вдома в той час, постраждали, а троє врятувалися.

Нагадаємо

Щонайменше чотири людини вважаються мертвими, а двоє зниклими безвісти після того, як проливний дощ спричинив зсуви селей на території всієї Японії.