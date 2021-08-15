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Дощ знову накрив Японію: є жертви зсуву селей

Дощ знову накрив Японію: є жертви зсуву селей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Щонайменше чотири людини вважаються мертвими, а двоє зниклими безвісти після того, як проливний дощ спричинив зсуви селей на території всієї Японії. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

59-річна жінка в Унзені, префектура Нагасакі, загинула після того, як її будинок був зруйнований у результаті зсуву ґрунту. Двоє членів її родини зникли безвісти, але їх ще не вважають мертвими.

Частина Японії цього літа була затоплена безпрецедентними зливами. Наприклад, у місті Урешино, що у префектурі Сага, з середи випало більше 1000 міліметрів дощу, що в три рази перевищує звичайну норму за один місяць.

Синоптики кажуть, що дощовий фронт, ймовірно, триватиме над Японією близько тижня. Очікується, що фронт поступово рухатиметься на схід, приносячи потенційно руйнівні опади на значну частину східної Японії.

Нагадаємо

У суботу, 14 серпня, частина території Японії продовжила потерпає від проливних дощів, при цьому Метеорологічне управління країни опублікувало попередження про надзвичайні ситуації в префектурі Хіросіма, а також в трьох префектурах району Кюсю, де був зареєстрований рекордний рівень опадів.

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