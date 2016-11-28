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До Святошинського райсуду приїхали п'ять автомобілів поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. До Святошинського районного суду Києва, де сьогодні має відбутися відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі щодо розстрілів активістів Євромайдану, почали прибувати правоохоронці, передає кореспондент УНН.

До Святошинського райсуду приїхали п'ять автомобілів поліції

Наразі поблизу приміщення суду перебуває щонайменше п'ять автомобілів поліції.

Нагадаємо, у поліції УНН повідомили, що Святошинський райсуд охоронятимуть близько 100 правоохоронців.

Святошинський районний суд Києва розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану.

Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва вирішив допитати екс-президента Віктора Януковича та екс-командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка у режимі відеоконференцзв’язку у межах кримінального провадження за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстрілі активістів Майдану.

Відеодопит був призначений на 25 листопада. Віктор Янукович з'явився для дачі свідчень через відеозв'язок до Ростовського суду у РФ.

Екс-беркутівців не було доставлено до суду. Виїзд з Лук'янівського СІЗО, де їх утримували, заблокували активісти.

Суд переніс засідання на 28 листопада. У "Правому секторі" повідомили, що наразі не збираються блокувати Святошинський райсуд.

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