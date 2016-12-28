До новорічних свят у Дніпрі прикрасили сквер біля ОДА
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Дніпрі до новорічних свят традиційно прикрасили сквер біля Дніпропетровської облдержадміністрації. Про це проінформували у Дніпропетровській ОДА, повідомляє УНН.
Ілюмінацію з мільйонів ліхтарів у сквері вмикатимуть щодня о 16.00 до 19 січня.
На території працюватиме святкове містечко, де можна розважитись та покуштувати смаколики.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві відбулось відкриття виставки “Новорічний калейдоскоп”.