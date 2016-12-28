До новорічних свят у Дніпрі прикрасили сквер біля ОДА

Ілюмінацію з мільйонів ліхтарів у сквері вмикатимуть щодня о 16.00 до 19 січня.

На території працюватиме святкове містечко, де можна розважитись та покуштувати смаколики.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві відбулось відкриття виставки “Новорічний калейдоскоп”.