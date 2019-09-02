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До кінця року в Україні має бути запущена митна служба без корупціонерів - Зеленський

До кінця року в Україні має бути запущена митна служба без корупціонерів - Зеленський

Київ • УНН

 • 11144 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. До кінця поточного року в Україні має бути запущена Державна митна служба без "старих корупціонерів". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.

"Забезпечити запуск Державної митної служби України, не допустити до роботи в ній усіх старих корупціонерів", - зазначив Зеленський.

За його словами, ці заходи мають бути реалізовані до 1 грудня 2019 року.

При цьому він додав, що уряд і державна митна служба мають забезпечити швидке та безпечне митне оформлення товарів, запустити систему "Єдине вікно" на митниці до 20 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.

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