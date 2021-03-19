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До кінця березня в Україні потепліє - синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні до кінця цього місяця стане дещо тепліше - температура підніметься вище 10 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, температура повітря почне "рости" орієнтовно з 26 березня і перевищить двозначну цифру до кінця наступного тижня. 

Так, 26-29 березня очікується вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 4-10° тепла, 27 березня на заході, 28-29 березня в Україні 8-13°.

Прогноз на наступний тиждень

У понеділок, 22 березня, у західних, вдень і в північних та місцями центральних областях очікується невеликий мокрий сніг, в Карпатах помірний сніг, у південній частині дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, у південній частині - східний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, у західних та північних областях 0-5° тепла.

У вівторок і середу, 23-24 березня, у східних, південно-східних областях та Криму дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 23 березня 0-6° тепла, 24 березня від 3° морозу до 3° тепла. На решті території без істотних опадів, температура вночі 0-6° морозу, вдень 23 березня від 3° морозу до 3° тепла, 24 березня 0-6° тепла.

У другій половині наступного тижня - без істотних опадів, лише 25-27 березня у східних областях, Приазов'ї та Криму часом мокрий сніг з переходом у дощ. Температура 25 березня у східних областях, Приазов'ї та Криму вночі та вдень від 3° тепла до 3° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 2-8° тепла; 26-29 березня вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 4-10° тепла, 27 березня на заході, 28-29 березня в Україні 8-13°.

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