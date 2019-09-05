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Динаміка торгівлі України і ЄС випереджає можливості Угоди про асоціацію - Кулеба

Динаміка торгівлі України і ЄС випереджає можливості Угоди про асоціацію - Кулеба

Київ • УНН

 • 10606 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Динаміка торгівлі України з Європейським Союзом випереджає можливості Угоди про асоціацію. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомили УНН у пресслужбі уряду.

"Представник уряду підкреслив, що наразі динаміка розвитку торгівлі України з ЄС дуже висока і випереджає можливості Угоди про асоціацію", - вказали в уряді за підсумками засідання профільного комітету ВРУ.

Зі слів Кулеби, курс на зближення України з Євросоюзом - незмінний. Він наголосив, що вбачає своєю основною задачею на посаді продовження та посилення позитивних досягнень щодо виконання Угоди про асоціацію та започаткованих процесів секторальної інтеграції з ЄС.

Кулеба також вказав, що спільна робота уряду і парламенту щодо ухвалення євроінтеграційних законопроектів має бути побудована у найбільш оптимальний спосіб. Він запропонував згрупувати законопроекти за їхньою метою та тематикою. Віцепрем’єр також підтримав ініціативу голови комітету ВРУ з питань інтеграції з ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе щодо посилення інституційної спроможності комітету в частині експертизи та аналізу парламентських законодавчих актів на відповідність праву ЄС.

Також він закликав членів комітету бути "адвокатами євроінтеграції у своїх фракціях" та пояснювати парламентарям важливість оперативного та якісного розгляду євроінтеграційних законів. Віцепрем’єр запропонував уповноважити окремих людей як з боку комітету, так і з боку своєї служби для координації спільної роботи.

За словами Климпуш-Цинцадзе, наразі 67 законопроектів є пріоритетними і потребують термінового опрацювання урядовим офісом з тим, щоб розглянути їх разом з висновками офісу на найближчому засіданні комітету.

Нагадаємо, 29 серпня ВРУ затвердила новий склад Кабміну, куди увійшов як віцепрем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

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