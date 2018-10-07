"Десна" у меншості завдала поразки "Львову"

Вже у дебюті зустрічі за гостей відзначився півзахисник Артем Фаворов, який увірвався до штрафної без м’яча, отримав його і засмутив кіпера львів’ян. В середині тайму Філліпов відгукнувся на передачу з правого флангу від Безбородька, подвоївши результат — 2:0. Однак в додатковий час чернігівці залишились у меншості після другої жовтої картки Єрмакова.

Господарі скористалися чисельною більшістю одного разу. На початку другої половини Дуарте завдав дальнього пострілу під поперечину — 2:1. Крапку у грі поставив Фаворов, який оформив дубль. Півзахиснику вдався прохід по лицьовій лінії та вдалий удар з гострого кута — 3:1.

Зауважимо, що “Десна” обігнала “Львів” у таблиці — 13 очок і 7 місце у команди з Чернігова, у “Львову” 11 пунктів та 9 рядок.