Держдеп США прокоментував "дзеркальні" дії Москви

ukru
11:23 • 13528 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 71305 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 61242 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 113289 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 124245 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 174362 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 160916 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 205739 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130505 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134364 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
51 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 89043 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 127074 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 103097 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 130789 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 92493 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 71364 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 113330 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 130789 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 127074 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 205758 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 7338 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 32428 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 34492 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 59484 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 71126 перегляди
Актуальне
Держдеп США прокоментував "дзеркальні" дії Москви

Держдеп США прокоментував "дзеркальні" дії Москви

Київ • УНН

 • 13172 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Сполучені Штати не вважають, що висилка 60-ти американських дипломатів з РФ має якесь виправдання. Подібні "дзеркальні" дії російського уряду не мають під собою обґрунтування, а лише свідчать про бажання Росії зобразити себе жертвою та ухилитися від подальшого діалогу. З такою заявою виступила 29 березня керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.

“Я хочу нагадати вам, що немає ніякого виправдання дій Росії. Наші кроки були мотивовані виключно атакою на Велику Британію, атакою на британського підданого і його доньку”, — стверджує очільник прес-служби. “Подивіться, це перший раз, коли нервово-паралітичну речовину збройового типу „Новачок“ було застосовано не під час війни на території союзника”, — сказала Нойєрт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Росії закриють генконсульство США та вишлють американських дипломатів

Представник Держдепу зазначила, що “з представленого нам списку (американських дипломатів, оголошених у РФ персонами нон ґрата — Ред.) ясно, що Росія не зацікавлена в діалозі у питаннях, які мають значення для обох наших країн”.

На думку Вашингтона, “їх безвідповідальні дії показують, що вони (росіяни — Ред.) не налаштовані серйозно на те, щоб діяти у дусі співробітництва на світовій арені. Це нас не дивує”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стан доньки Скрипаля покращився

Нойєрт також наголосила на порушенні Москвою Конвенції про хімічну зброю.

“Росія не має поводитися як жертва”, — наголосила представник адміністрації США додавши, що жертвами у цій ситуації є лише двоє людей, які зараз лежать у шпиталі в Сполученому Королівстві, а також ті, хто постраждав випадково внаслідок хімічної атаки.

За словами Нойєрт, США після вивчення можливих подальших заходів проти РФ “відреагують відповідним чином” на висилку своїх дипломатів з Росії. “Я не буду прогнозувати нічого, що може статися, але у нас, звичайно, є можливість зробити це”, — зазначила дипломат, говорячи про заходи у відповідь Вашингтона.

Керівник прес-служби Держдепартаменту також підкреслила, що не збирається розкривати деталей потенційної реакції вашингтонської адміністрації. “Ми вивчаємо варіанти. Я не буду вдаватися в подробиці. Президент, заступник держсекретаря, міністр оборони Джеймс Меттіс та інші — це цілий міжвідомчий процес — обговорюватимуть, які кроки робити далі. Я не збираюся випереджати консультації, які можуть статися”, — сказала представник зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Ще 24 європейські країни, Австралія, Грузія і Канада також вирішили вислати дипломатів РФ (всього 63 особи). НАТО скоротила склад російської місії при організації з 30 до 20 осіб, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві. Приклад ЄС наслідували Болгарія, Люксембург, Мальта, Португалія та Словаччина (раніше Лондон вислав 23 дипломата РФ, Москва відповіла висилкою такого ж числа британських).

Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31