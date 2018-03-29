Держдеп США прокоментував "дзеркальні" дії Москви

“Я хочу нагадати вам, що немає ніякого виправдання дій Росії. Наші кроки були мотивовані виключно атакою на Велику Британію, атакою на британського підданого і його доньку”, — стверджує очільник прес-служби. “Подивіться, це перший раз, коли нервово-паралітичну речовину збройового типу „Новачок“ було застосовано не під час війни на території союзника”, — сказала Нойєрт.

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Представник Держдепу зазначила, що “з представленого нам списку (американських дипломатів, оголошених у РФ персонами нон ґрата — Ред.) ясно, що Росія не зацікавлена в діалозі у питаннях, які мають значення для обох наших країн”.

На думку Вашингтона, “їх безвідповідальні дії показують, що вони (росіяни — Ред.) не налаштовані серйозно на те, щоб діяти у дусі співробітництва на світовій арені. Це нас не дивує”.

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Нойєрт також наголосила на порушенні Москвою Конвенції про хімічну зброю.

“Росія не має поводитися як жертва”, — наголосила представник адміністрації США додавши, що жертвами у цій ситуації є лише двоє людей, які зараз лежать у шпиталі в Сполученому Королівстві, а також ті, хто постраждав випадково внаслідок хімічної атаки.

За словами Нойєрт, США після вивчення можливих подальших заходів проти РФ “відреагують відповідним чином” на висилку своїх дипломатів з Росії. “Я не буду прогнозувати нічого, що може статися, але у нас, звичайно, є можливість зробити це”, — зазначила дипломат, говорячи про заходи у відповідь Вашингтона.

Керівник прес-служби Держдепартаменту також підкреслила, що не збирається розкривати деталей потенційної реакції вашингтонської адміністрації. “Ми вивчаємо варіанти. Я не буду вдаватися в подробиці. Президент, заступник держсекретаря, міністр оборони Джеймс Меттіс та інші — це цілий міжвідомчий процес — обговорюватимуть, які кроки робити далі. Я не збираюся випереджати консультації, які можуть статися”, — сказала представник зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Ще 24 європейські країни, Австралія, Грузія і Канада також вирішили вислати дипломатів РФ (всього 63 особи). НАТО скоротила склад російської місії при організації з 30 до 20 осіб, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві. Приклад ЄС наслідували Болгарія, Люксембург, Мальта, Португалія та Словаччина (раніше Лондон вислав 23 дипломата РФ, Москва відповіла висилкою такого ж числа британських).

Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.