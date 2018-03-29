Держдеп США прокоментував "дзеркальні" дії Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сполучені Штати не вважають, що висилка 60-ти американських дипломатів з РФ має якесь виправдання. Подібні "дзеркальні" дії російського уряду не мають під собою обґрунтування, а лише свідчать про бажання Росії зобразити себе жертвою та ухилитися від подальшого діалогу. З такою заявою виступила 29 березня керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.
“Я хочу нагадати вам, що немає ніякого виправдання дій Росії. Наші кроки були мотивовані виключно атакою на Велику Британію, атакою на британського підданого і його доньку”, — стверджує очільник прес-служби. “Подивіться, це перший раз, коли нервово-паралітичну речовину збройового типу „Новачок“ було застосовано не під час війни на території союзника”, — сказала Нойєрт.
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Представник Держдепу зазначила, що “з представленого нам списку (американських дипломатів, оголошених у РФ персонами нон ґрата — Ред.) ясно, що Росія не зацікавлена в діалозі у питаннях, які мають значення для обох наших країн”.
На думку Вашингтона, “їх безвідповідальні дії показують, що вони (росіяни — Ред.) не налаштовані серйозно на те, щоб діяти у дусі співробітництва на світовій арені. Це нас не дивує”.
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Нойєрт також наголосила на порушенні Москвою Конвенції про хімічну зброю.
“Росія не має поводитися як жертва”, — наголосила представник адміністрації США додавши, що жертвами у цій ситуації є лише двоє людей, які зараз лежать у шпиталі в Сполученому Королівстві, а також ті, хто постраждав випадково внаслідок хімічної атаки.
За словами Нойєрт, США після вивчення можливих подальших заходів проти РФ “відреагують відповідним чином” на висилку своїх дипломатів з Росії. “Я не буду прогнозувати нічого, що може статися, але у нас, звичайно, є можливість зробити це”, — зазначила дипломат, говорячи про заходи у відповідь Вашингтона.
Керівник прес-служби Держдепартаменту також підкреслила, що не збирається розкривати деталей потенційної реакції вашингтонської адміністрації. “Ми вивчаємо варіанти. Я не буду вдаватися в подробиці. Президент, заступник держсекретаря, міністр оборони Джеймс Меттіс та інші — це цілий міжвідомчий процес — обговорюватимуть, які кроки робити далі. Я не збираюся випереджати консультації, які можуть статися”, — сказала представник зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв УНН, 26 березня Президент США Дональд Трамп розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії. Ще 24 європейські країни, Австралія, Грузія і Канада також вирішили вислати дипломатів РФ (всього 63 особи). НАТО скоротила склад російської місії при організації з 30 до 20 осіб, а Євросоюз відкликав для консультацій свого посла в Москві. Приклад ЄС наслідували Болгарія, Люксембург, Мальта, Португалія та Словаччина (раніше Лондон вислав 23 дипломата РФ, Москва відповіла висилкою такого ж числа британських).
Нагадаємо, скоординована акція відбулася на тлі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.