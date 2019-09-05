Депутат від "Слуги народу" Беленюк виступатиме на ЧС з греко-римської боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк потрапив до складу збірної України на чемпіонат світу з греко-римської боротьби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.
4 вересня у чоловіків відбулися контрольні сутички, за підсумками яких головний тренер чоловічої збірної Сергій Андреєв оголосив склад команди, що представлятиме Україну на світовій першості.
На турнір від України поїдуть:
55 кг Віктор Петрик;
60 кг Ленур Теміров;
63 кг Олександр Грушин;
67 кг Артур Політаєв;
72 кг Максим Євтушенко;
77 кг Володимир Яковлєв;
82 кг Юрій Шкрюба;
87 кг Жан Беленюк;
97 кг Микола Крисов;
130 кг Микола Кучмій.
Чемпіонат відбудеться 14-22 вересня в Нур-Султані.