Депутат от "Слуги народа" Беленюк будет выступать на ЧМ по греко-римской борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк попал в состав сборной Украины на чемпионат мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию греко-римской борьбы Украины.
4 сентября у мужчин состоялись контрольные схватки, по итогам которых главный тренер мужской сборной Сергей Андреев объявил состав команды, которая будет представлять Украину на мировом первенстве.
На турнир от Украины поедут:
55 кг Виктор Петрик;
60 кг Ленур Темиров;
63 кг Александр Грушин;
67 кг Артур Политаев;
72 кг Максим Евтушенко;
77 кг Владимир Яковлев;
82 кг Юрий Шкрюба;
87 кг Жан Беленюк;
97 кг Николай Крысов;
130 кг Николай Кучмий.
Чемпионат состоится 14-22 сентября в Нур-Султане.