DCH Ярославського презентувала архітектурну концепцію нового терміналу аеропорту в Дніпрі

Від імені групи DCH проект представляв Володимир Васильченко, генеральний директор міжнародного аеропорту "Харків", керівник проектної групи будівництва нового аеропорту в Дніпрі.

"В процесі розробки був врахований досвід експлуатації міжнародного аеропорту "Харків". Була залучена австрійська компанія, яка раніше спроектувала успішний аеропорт "Харків". У проекті для Дніпра реалізовані деякі найпередовіші ноу-хау з міжнародної практики з проектування аеропортів, які забезпечують максимальний комфорт для пасажирів - це аеропортові технологічні та логістичні ланцюжки, дизайнерські та оформлювальні рішення, а також сервісні служби - митна, прикордонна та інші служби. На деякій відділі від основного терміналу буде створено VIP-термінал", - сказав Васильченко.

Андрій Антоненко, директор компанії-проектувальника термінального комплексу UVT GROUP розповів про майбутні параметри нового аеровокзального комплексу, відзначивши, що проект враховує зростання пропускної спроможності міжнародного аеропорту Дніпра до 3 млн пасажирів щорічно протягом найближчих 20 років. Середня ж пропускна спроможність складе близько 1,6 млн пасажирів щорічно, а загальна площа запланованих площ нового терміналу, VIP-терміналу та допоміжних площ складе 35 тис. кв. метрів.

"Для міжнародного аеропорту в Дніпрі ми бачимо великий потенціал зростання пасажиропотоку", - зазначив Антоненко, представляючи проект.

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, повідомив, що роботи зі створення злітно-посадкової смуги можуть початися вже влітку або восени поточного року.

"Проект дуже швидко рухається. Ще півроку тому нічого не було - ані грошей, ані угоди на проектування. Було лише завдання Президента України побудувати новий міжнародний аеропорт. Минуло півроку - і сьогодні у нас є гроші, є підписана угода на проектування, у нас є готовий та працюючий приватний інвестор. Наше завдання тепер - контроль термінів і виконання завдань за проектом, тому що як Дніпро, так і область чекають новий аеропорт - це дуже важливо, щоб ми були в сучасних транспортних інфраструктурних умовах, і були відкриті наші повітряні ворота", - сказав губернатор Дніпропетровської області.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" в минулому році відзначив своє 75-річчя, ступінь конструктивного зносу його будівель сягає 50%. А остання реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту, яка є стратегічним об'єктом державної власності, проводилася близько 30 років тому. Аеропорт міста-мільйонника має дуже низьку пропускну здатність, а мешканці Дніпра змушені користуватися аеропортами інших регіонів України для здійснення ділових або туристичних поїздок, здійснюючи далекі переїзди з пересадками.

Група DCH має успішний досвід модернізації міжнародного аеропорту "Харків" та його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які пов'язують місто регулярними прямими перельотами з ключовими європейськими діловими і культурними столицями, популярними курортами. За підсумками 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові обслужив понад 1,3 млн пасажирів, і входить до ТОП-5 рейтингу повітряних воріт континенту, що найбільш динамічно розвиваються, який складає Міжнародна рада аеропортів (ACI Europe).

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3 200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, в тому числі Боїнг-777. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал та VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність - до 3 млн мандрівників на рік.