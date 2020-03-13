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DCH Ярославського презентувала архітектурну концепцію нового терміналу аеропорту в Дніпрі

DCH Ярославського презентувала архітектурну концепцію нового терміналу аеропорту в Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Представники групи DCH Олександра Ярославського офіційно презентували архітектурну концепцію нового терміналу міжнародного аеропорту в Дніпре спільно з компанією-проектувальником. Презентація відбулася в Дніпропетровській обласній державній адміністрації (ОДА) за участю її голови Олександра Бондаренка та депутатів Верховної Ради України, що обрані від Дніпра, передає УНН.

Від імені групи DCH проект представляв Володимир Васильченко, генеральний директор міжнародного аеропорту "Харків", керівник проектної групи будівництва нового аеропорту в Дніпрі.

"В процесі розробки був врахований досвід експлуатації міжнародного аеропорту "Харків". Була залучена австрійська компанія, яка раніше спроектувала успішний аеропорт "Харків". У проекті для Дніпра реалізовані деякі найпередовіші ноу-хау з міжнародної практики з проектування аеропортів, які забезпечують максимальний комфорт для пасажирів - це аеропортові технологічні та логістичні ланцюжки, дизайнерські та оформлювальні рішення, а також сервісні служби - митна, прикордонна та інші служби. На деякій відділі від основного терміналу буде створено VIP-термінал", - сказав Васильченко.

Андрій Антоненко, директор компанії-проектувальника термінального комплексу UVT GROUP розповів про майбутні параметри нового аеровокзального комплексу, відзначивши, що проект враховує зростання пропускної спроможності міжнародного аеропорту Дніпра до 3 млн пасажирів щорічно протягом найближчих 20 років. Середня ж пропускна спроможність складе близько 1,6 млн пасажирів щорічно, а загальна площа запланованих площ нового терміналу, VIP-терміналу та допоміжних площ складе 35 тис. кв. метрів.

"Для міжнародного аеропорту в Дніпрі ми бачимо великий потенціал зростання пасажиропотоку", - зазначив Антоненко, представляючи проект.

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, повідомив, що роботи зі створення злітно-посадкової смуги можуть початися вже влітку або восени поточного року.

"Проект дуже швидко рухається. Ще півроку тому нічого не було - ані грошей, ані угоди на проектування. Було лише завдання Президента України побудувати новий міжнародний аеропорт. Минуло півроку - і сьогодні у нас є гроші, є підписана угода на проектування, у нас є готовий та працюючий приватний інвестор. Наше завдання тепер - контроль термінів і виконання завдань за проектом, тому що як Дніпро, так і область чекають новий аеропорт - це дуже важливо, щоб ми були в сучасних транспортних інфраструктурних умовах, і були відкриті наші повітряні ворота", - сказав губернатор Дніпропетровської області.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" в минулому році відзначив своє 75-річчя, ступінь конструктивного зносу його будівель сягає 50%. А остання реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту, яка є стратегічним об'єктом державної власності, проводилася близько 30 років тому. Аеропорт міста-мільйонника має дуже низьку пропускну здатність, а мешканці Дніпра змушені користуватися аеропортами інших регіонів України для здійснення ділових або туристичних поїздок, здійснюючи далекі переїзди з пересадками.

Група DCH має успішний досвід модернізації міжнародного аеропорту "Харків" та його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які пов'язують місто регулярними прямими перельотами з ключовими європейськими діловими і культурними столицями, популярними курортами. За підсумками 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові обслужив понад 1,3 млн пасажирів, і входить до ТОП-5 рейтингу повітряних воріт континенту, що найбільш динамічно розвиваються, який складає Міжнародна рада аеропортів (ACI Europe).

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3 200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, в тому числі Боїнг-777. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал та VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність - до 3 млн мандрівників на рік.

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