Д.Трамп пообіцяв об'єднати весь світ у боротьбі з ісламським радикалізмом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що США за його президентства згуртує весь світ у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом. Про це він заявив під час інавгураційної промови, передає УНН.
"Ми допоможемо всьому світу об’єднатись в боротьбі з радикальним ісламським тероризмом і покінчимо з ним на землі", - сказав Д.Трамп.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що від сьогодні політика США буде керуватися принципом "Америка понад усе".
President Donald Trump: "Together we will make America great again. Thank you. God bless you, and God bless America." #Trump45 pic.twitter.com/7IAuUfTD3Q— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.