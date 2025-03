Д.Трамп пообіцяв об'єднати весь світ у боротьбі з ісламським радикалізмом

"Ми допоможемо всьому світу об’єднатись в боротьбі з радикальним ісламським тероризмом і покінчимо з ним на землі", - сказав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що від сьогодні політика США буде керуватися принципом "Америка понад усе".

President Donald Trump​: "Together we will make America great again. Thank you. God bless you, and God bless America." #Trump45 pic.twitter.com/7IAuUfTD3Q

— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.