Чиновники НКРЕКП виписали собі премії до 250 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Члени Національної тарифної комісії НКРЕКП прийняли рішення преміювати себе за підсумками 1 кварталу 2021 року в розмірі 50% посадового окладу, що згідно з їхніми деклараціями, становить від 200 до 250 тис. грн кожному. Відповідне рішення комісія прийняла одноголосно, про це свідчить трансляція засідання на офіційному каналі в YouTube, повідомляє УНН.
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"З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом", - повідомив голова комісії Валерій Тарасюк.
Деталі
За 4 квартал 2020 року премія була затверджена в розмірі 50%. Таке рішення закріплено постановою НКРЕКП №2490 від 16 грудня 2020 р.
В обґрунтуванні виплати нових премій за 1 квартал 2021 року говориться, що вони необхідні для "стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення його ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів".
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