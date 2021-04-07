Чиновники НКРЕКП виписали собі премії до 250 тисяч гривень

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"З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом", - повідомив голова комісії Валерій Тарасюк.

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За 4 квартал 2020 року премія була затверджена в розмірі 50%. Таке рішення закріплено постановою НКРЕКП №2490 від 16 грудня 2020 р.

В обґрунтуванні виплати нових премій за 1 квартал 2021 року говориться, що вони необхідні для "стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення його ефективності, якості та зацікавленості в досягненні результатів".

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