Brent торгується на рівні 55,94 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку впали в ціні до 55,94 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:16, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,07%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,01 долара за барель, втративши 0,13%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.