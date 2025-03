Боррель: головування Росії в Раді безпеки ООН доречне до першого квітня

Цитата

"Росія перебирає владу сьогодні. Головування в Раді Безпеки припало на першоквітневий день. Попри те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН. ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН", - заявив Боррель.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023

Доповнення

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав членів Радбезу ООН припиняти спроби рф зловживати своїм головуванням.