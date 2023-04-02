Боррель: головування Росії в Раді безпеки ООН доречне до першого квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прокоментував головування рф в Раді безпеки ООН, передає УНН з посиланням на сторінку дипломата у Twitter.
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"Росія перебирає владу сьогодні. Головування в Раді Безпеки припало на першоквітневий день. Попри те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН. ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН", - заявив Боррель.
Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day
Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework
The EU will stand against any abuse by Russian presidency
Доповнення
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав членів Радбезу ООН припиняти спроби рф зловживати своїм головуванням.