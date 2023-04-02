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Боррель: головування Росії в Раді безпеки ООН доречне до першого квітня

Боррель: головування Росії в Раді безпеки ООН доречне до першого квітня

Київ • УНН

 • 513550 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прокоментував головування рф в Раді безпеки ООН, передає УНН з посиланням на сторінку дипломата у Twitter.

Цитата

"Росія перебирає владу сьогодні. Головування в Раді Безпеки припало на першоквітневий день. Попри те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН. ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН", - заявив Боррель.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day

Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework

The EU will stand against any abuse by Russian presidency

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023

Доповнення

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав членів Радбезу ООН припиняти спроби рф зловживати своїм головуванням.

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