Боррель: головування Росії в Раді безпеки ООН доречне до першого квітня

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"Росія перебирає владу сьогодні. Головування в Раді Безпеки припало на першоквітневий день. Попри те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН. ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН", - заявив Боррель.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency

Доповнення

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав членів Радбезу ООН припиняти спроби рф зловживати своїм головуванням.