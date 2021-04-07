Болгарія засудила осквернення меморіалу Хану Кубрату в Україні, чекає упіймання винних

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"Міністерство закордонних справ Республіки Болгарії рішуче засуджує акт вандалізму проти пам'ятника Хану Кубрату в Малій Перещепині Полтавської області України. Ми очікуємо, що компетентні українські органи знайдуть винних у цьому хуліганстві і выдправлять їх під суд", - йдеться в заяві.

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Дипломати підкреслили, що Болгарія надає великого значення повазі прав та історичній та культурній самобутності 200 тисячної болгарської громади в Україні, що "також сприяє прекрасним стосункам між нашими двома країнами".

Осквернення меморіалу

5 квітня стало відомо, що невідомі пошкодили меморіальний комплекс "Хану Кубрату". На місці події Новосанжарські поліцейські встановили, що невідомі особи скоїли підкоп бетонної основи комплексу, в результаті чого пам'ятна стела впала.



Міністерство закордонних справ України в свою чергу заявило, що рішуче засуджує акт вандалізму щодо меморіального знака.

"Правоохоронні органи вже почали розслідування з метою оперативного розкриття цього злочину і покарання винних в акті вандалізму. Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України і Болгарії, а сам меморіальний знак повинен бути якомога швидше відновлений", - наголошується в заяві МЗС.