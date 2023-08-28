Блінкен привітав Молдову з Днем Незалежності та подякував за підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав Молдову з Днем Незалежності та подякував за підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Держдепу США.
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“Від імені Сполучених Штатів Америки я сердечно вітаю Молдову та її народ із 32-річчям незалежності від Радянського Союзу.
Ми також вдячні Молдові за непохитну підтримку свого сусіда, України, у подоланні наслідків агресійної війни росії, і високо оцінюємо зусилля молдовського народу прийняти сотні тисяч біженців”, - йдеться у повідомленні.
Також Блінкен зазначив, що США цінують спільну відданість Молдови зміцненню демократичних інституцій і судових реформ, сприянню економічному зростанню, зміцненню безпеки та просуванню поваги до прав людини.
“Ми з нетерпінням чекаємо на продовження цього партнерства, в тому числі в рамках Стратегічного діалогу між США та Молдовою, і підтримки Молдови на її шляху до інтеграції в ЄС”, - зазначив Держсекретар.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України, запит на яке зробив президент Сполучених Штатів Джо Байден.